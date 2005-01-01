«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

В Лос-Анджелесе вручили кинопремии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль», а также «Оскар» за режиссуру.

«Лучшим фильмом» признана «Зеленая книга» американского режиссера Питера Фаррелли, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Рами Малек, сыгравший в фильме «Богемская рапсодия», получил премию как «лучший актер». Оливия Колман названа «лучшей актрисой» за роль в фильме «Фаворитка».

Альфонсо Куарон завоевал «Оскар» за режиссуру картины «Рома», передает РИА «Новости».