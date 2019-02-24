Корабли ВМС Венесуэлы пригрозили открыть огонь по судну из Пуэрто-Рико

Группа кораблей Военно-морских сил (ВМС) Венесуэлы пригрозили открыть огонь по судну из Пуэрто-Рико, которое, по версии венесуэльской журналистки Марианы Рейес, якобы собиралось доставить на берег «гуманитарную помощь».

По словам Рейес, корабли ВМС Венесуэлы не позволили судну продолжать движение, пригрозив открыть огонь, передает ТАСС.

В итоге судно «развернулось и легло на обратный курс». «Оно движется в международных водах и ждет дальнейших указаний», – написала Рейес в своем Twitter.

Напомним, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подчеркивал, что учреждения ООН и Международного Красного Креста не участвуют в политической акции, освещаемой в некоторых СМИ как передача «гуманитарной помощи» Венесуэле. Более того, Красный Крест пожаловался на незаконное использование эмблемы организации у границ Венесуэлы.