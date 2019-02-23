В протестах «желтых жилетов» во Франции приняли участие около 50 тыс. человек

По официальным данным правоохранительных органов, в манифестациях «желтых жилетов» во Франции в рамках пятнадцатого общенационального дня протестов, состоявшегося в субботу, 23 февраля, приняли участие около 47 тыс. человек, из них 5,8 тыс. человек вышли на улицы в Париже.

Французское ежедневное издание Le Monde подчеркивает, в прошлую субботу в протестах приняли участие 42 тыс. человек, в том числе 5 тыс. – в Париже, передает ТАСС.

В прошлую субботу стало известно о планах «желтых жилетов» пройти маршем от Марселя до Парижа в поддержку проведения «референдумов народной инициативы», устроив президенту Франции Эммануэлю Макрону «очень большой сюрприз».

Движение «желтых жилетов» возникло во Франции 17 ноября, когда по стране прокатилась первая волна протестов. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и предсказывала, что восстание во Франции спровоцирует тяжелый кризис в ЕС.