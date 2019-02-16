«Желтые жилеты» решили пройти маршем от Марселя до Парижа

Участники движения «желтых жилетов» решили организовать марш от Марселя до Парижа в поддержку проведения «референдумов народной инициативы», сообщает агентство AFP.

По данным агентства, в субботу инициативная группа отправилась в путь, передает ТАСС.

«Нам надоели красивые слова, мы хотим выдвигать собственные требования», – заявил один из участников акции Франк Рит.

Он сообщил, что 17 марта устроит «очень большой сюрприз» президенту Франции Эммануэлю Макрону. Видимо, группа к этому времени планирует прибыть в Париж.

Участники марша планируют каждые 25 – 40 километров в городах организовывать дебаты с «желтыми жилетами».

По ходу марша к ним должны присоединиться участники «желтых жилетов», которые чуть раньше в феврале отправились в путь из города Булу.

В целом в субботу в Марселе не манифестацию вышли 2 тыс. человек. Не обошлось без столкновений с полицией.

Ранее в субботу во французском городе Ле Ман участники движения «желтых жилетов» разгромили офис депутата правящей партии «Республика на марше» Дамьена Пишеро.