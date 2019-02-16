«Желтые жилеты» разгромили офис депутата правящей партии на севере Франции

Во французском городе Ле Ман участники движения «желтых жилетов» разгромили офис депутата правящей партии «Республика на марше» Дамьена Пишеро, сообщает радио France Bleu.

По данным радиостанции, за день около 20 участников манифестации, проходившей под лозунгом «Мирные 24 часа Ле Мана», повредили здание комиссариата, разбили окна в здании суда, передает ТАСС.

Кроме того, погромщики побили окна в редакции газеты «Уэст франс» и сожгли припаркованный на улице автомобиль Mazda MX-5.

Офис Пишеро серьезно пострадал. Погромщики разбили окна, проникли внутрь и сломали практически всю мебель в помещении. Местная партийная ячейка уже выступила с осуждением данного акта.

В субботу в Ле Мане на манифестацию вышли около 200 человек.

Во Франции проходит 14-я акция протеста «желтых жилетов». В прошлую субботу в Париже произошли столкновения протестующих с правоохранительными органами, в ходе которых одному из участников оторвало кисть руки из-за детонации светошумовой гранаты.