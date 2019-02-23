Кардиолог: Российские мужчины больше боятся шальной пули, чем инфаркта

Российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины, в том числе из-за наплевательского отношения к собственному здоровью; они уверены, что смерть от шальной пули более вероятна, чем такая «ерунда», как инсульт или инфаркт, рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин.

«Что касается российской популяции, где контраст между смертностью мужчин и женщин особенно разительный, то наплевательское отношение к собственному здоровью, связанное с низкой стоимостью собственной жизни, является, на мой взгляд, ключевым фактором, обуславливающим ранний уход мужчин», – сказал Ашихмин в интервью газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, российские мужчины не ценят собственную жизнь. «Когда ты говоришь мужчине, что есть риск смерти от инсульта, это вызывает у него лишь улыбку. Говорит – ну я как белый человек умру от инсульта или от инфаркта, а не от рака, правда?» – отметил кардиолог.

«Мужчины считают, что они видят жестокость этой жизни, видят нравы, помнят 90-е годы и им кажется, что смерть от шальной пули или в СИЗО, насильственная смерть от травмы, ДТП, она более реальна, их страшит именно это», – подчеркнул специалист, отметив, что мужчины направляют силы на то, чтобы защищать себя и свою семью именно от насильственной смерти, хотя, как показывает статистика, количество смертей от инсультов, инфарктов и алкоголизма кардинально превосходит количество смертей в ДТП и от травм.