Пригожин призвал прекратить препятствовать молодежи выступать на радиостанциях

«Сначала молодежь не пускают в эфир, потому что считают их конкурентами, а после сорока не пускают, ссылаясь на молодежную аудиторию», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, рассказывая о способах поддержать молодежную музыку по поручению президента.

«Самая большая поддержка – это не мешать молодым музыкантам развиваться. Поддержка нужна не сколько экономическая, сколько возможность присутствия в медиапространстве», – заявил Пригожин.

Пригожин считает, что молодые музыканты сегодня нашли свое место в интернете, а телевидение и радиостанции, отсекая их, потеряли этот пласт аудитории.

«Паскудный формат уничтожает все на свете. Идет дискриминация по возрасту: сначала молодежь не пускают в эфир, потому что считают их конкурентами, а после сорока не пускают, ссылаясь на молодежную аудиторию», – рассказал продюсер.

Программные директора обманывают людей, используя ресурс радиостанций с целью влияния на музыкантов, считает Пригожин.

«Один человек захватывает власть на радио, а потом распоряжается им на свое усмотрение», – рассказал собеседник.

Пригожин напомнил, что, выступая на Федеральном собрании, президент призывал избегать «бабайского формата», когда ты – хозяин, а все остальные – попрошайки.

«А мы – продюсеры, менеджеры и многие молодые артисты – превратились не в людей, создающих музыку, а как раз в попрошаек. Каждый артист, с которым я работал, не важно, молодой он или старый, ставил песню на радио по восемь месяцев», – рассказал продюсер.

«Егор Крид провинился где-то – его сразу убрали с «Русского радио», Мот провинился – его постигла та же участь. А вы слышали Басту на «Русском радио»? А кого вы еще там часто слышите? Тех, кто готов отрабатывать бесплатно, прогибаться и ползать на коленях», – отметил Пригожин.

«Я за то, чтобы Владимир Владимирович помогал молодежной музыке. Мы, люди, работающие в шоу-бизнесе, сами готовы вкладывать деньги в музыкантов, но дайте им дорогу и возможность присутствовать на радиостанциях», – призвал продюсер.

По итогам сессии Совета при президенте по культуре и искусству Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежи.