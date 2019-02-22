МИД России уличил США в подготовке оружия для оппозиции Венесуэлы

Соединенные Штаты занимаются переброской спецназа и техники к Венесуэле, об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Подготовка провокации ведется Вашингтоном, и делается это по всем правилам военной науки», – пояснила Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что США и НАТО планируют передать оружие оппозиции в Венесуэле. По ее словам, большую партию оружия планируется закупить «в одной из восточноевропейских стран».

В партии будут представлены крупнокалиберные пулеметы, подствольные и автоматические гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы, уточнила Захарова.

«Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании», – указала дипломат.

К проведению операции подключат украинскую компанию «Антонов», заверила Захарова.

Напомним, оппозиция Венесуэлы сообщала, что поставки гуманитарной помощи в страну начнутся 23 февраля. Правительство президента страны Николаса Мадуро категорически не намерено разрешать ее доступ на территорию страны.

Захарова заявляла, что 23 февраля Вашингтон планирует устроить на границе Венесуэлы масштабную провокацию.