МИД отреагировал на появление легенды о «голодоморе» еще в одном регионе

Сообщения о голоде в СССР в 1930-х годах как об «истреблении» отдельных групп населения лишены оснований и пытаются разжигать антироссийские настроения, сообщил МИД России.

МИД обратил внимание на «искусственно раздуваемую» тему в информпространстве государств Центральной Азии.

«Сторонники националистических взглядов навязывают общественности своих стран трактовку этого трагического события как «голодомора» и даже «геноцида» коренных народов региона, организованного руководством СССР», – отмечается в комментарии на сайте ведомства.

«Голод 30-х годов имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры правительства (крайне высокие квоты на заготовку зерна, конфискация продовольствия, запрет на торговлю продуктами). Их реализация с равной жесткостью обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР», – отметили в МИД.

Дипведомство полагает, что рассмотрение общей для народов СССР трагедии как целенаправленного «истребления» отдельных групп по расовым, национальным или религиозным мотивам лишено оснований и является умышленной провокацией.

«Трагические ошибки, приведшие к голоду, были признаны уже в 1933 году. Тогда же советское правительство организовало масштабную продовольственную помощь пострадавшим регионам, включая Центральную Азию», – поясняется в сообщении.

«Подтасовками исторических фактов с использованием «националистической карты» не получится сбить с толку братские россиянам народы Центральной Азии. Давать оценки прошлому, тем более его сложным страницам, должны, прежде всего, ученые-историки и другие специалисты при поддержке правительств своих стран. В ближайшее время им в помощь будут введены в научный и информационный оборот новые архивные документы, проливающие объективный свет на тему голода в 30-х годах XX века», – заключили в МИД.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как официальный украинский праздник «день памяти жертв голодомора» стал праздником ненависти к русским.