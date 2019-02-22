Контролера ранили ножом в московском метро

Неизвестный ударил ножом контролера на станции московского метро «Кузьминки».

«При проверке документов возник конфликт между контролером и неизвестным. В итоге безбилетник нанес ранение сотруднику метрополитена», – отметили в ГУ МВД по столице. С места происшествия подозреваемый скрылся, ведется его розыск, передает РИА «Новости».

По некоторым данным, пострадавший получил легкое ранение.

Ранее сообщалось о возбуждении дела о побоях против мужчины, напавшего на выполнявших свою работу инспекторов АППП.