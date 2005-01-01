По факту нападения на инспекторов парковки в Москве возбуждено дело

В Москве совершено нападение на инспекторов, пытавшихся сделать фото неверно припаркованной машины, возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Инцидент произошел 26 декабря на Кожевнической улице, сообщает РИА «Новости».

Находившийся на маршруте инспектор под контролем своего руководителя обнаружил автомобиль, припаркованный в платной зоне. Он очистил номера от снега и сфотографировал. В этот момент некие граждане напали на инспекторов. Очевидцы вызвали полицию, одного из пострадавших пришлось госпитализировать. Нападавший задержан, взята подписка о невыезде.

Атаковавшим инспекторов грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о заведении исполнительного производства против стритрейсерши Мары Багдасарян, не оплачивающей штрафы за парковку.