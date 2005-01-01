Мара Багдасарян задолжала за парковку

Лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян не оплачивает штраф за парковку, следует из базы данных на сайте ФССП России.

Исполнительное производство было заведено в конце января после того, как девушке был выписан административный штраф за парковку в 2,5 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В августе прошлого года также сообщалось, что один из столичных отделов ФССП оштрафовал Мару Багдасарян на общую сумму в 5 тыс. рублей и возбудил против нее два исполнительных производства. Также приставы выписали стритрейсерше два штрафа по 2,5 тыс. рублей из-за просрочки по оплате штрафов за парковку.

Отметим, что Багдасарян уже несколько раз попадалась ГИБДД во время езды по Москве без водительских прав.