Украина предложила странам ГУАМ преследовать своих граждан за въезд в Крым

Украина предложила состоящим в ГУАМ странам преследовать уголовно своих граждан за нарушение украинских правил по въезду и выезду из Крыма, сообщил руководитель прокуратуры Гюндуз Мамедов.

«Предлагаем международной организации ГУАМ, в которую входит Грузия, Молдова и Азербайджан, чтобы она внесла в свое законодательство норму о нарушении правил въезда и выезда из оккупированной территории. У нас это уже уголовное преступление», – заявил Мамедов во время интервью.

По его словам, после утверждения нормы все жители стран из ГУАМ будут совершать преступление при въезде на полуостров через Россию. В случае отказа выдать таких граждан Украине с целью уголовного преследования государства должны будут сами привлечь их к уголовной ответственности по возбужденному на Украине делу, передает РИА «Новости».

Глава украинской прокуратуры добавил, что сейчас партнеры Украины по ГУАМ «рассматривают это предложение».

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым возможен только через территорию Украины.

ГУАМ – это созданная в 1997 году организация за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Название организации возникло путем сложения в слово первых букв названий государств-членов.