МИД ответил на требование посольства США о доступе к основателю Baring Vostok

Вопрос доступа американских дипломатов к арестованному основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви находится в ведении правоохранительных структур, сообщили в МИД.

«Вопрос находится в ведении российских правоохранительных органов», – пояснили в дипломатическом ведомстве, передает ТАСС.

Напомним, посольство США в России настаивает на получении доступа к Калви.

Четверо сотрудников фонда Baring Vostok, в том числе Майкл Калви, были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Калви арестован решением Басманного суда, в четверг ему предъявлено обвинение.