Посольство США потребовало немедленного доступа к арестованному Калви

Американское посольство настаивает на том, чтобы к инвестору, основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви был безотлагательно предоставлен консульский доступ, заявили в дипмиссии.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации до сих пор не выполнило положения двусторонней консульской конвенции и не предоставило нам возможность оказать консульскую помощь нашему гражданину», – передает ТАСС заявление посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что посольство настаивает на «безотлагательном предоставлении консульского доступа» к Калви, который является гражданином США.

На прошлой неделе четверо сотрудников фонда Baring Vostok, в том числе Майкл Калви, были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Калви арестован решением Басманного суда, в четверг ему предъявлено обвинение.

Калви – гражданин США, до 1994 года проживал в Лондоне и Нью-Йорке, после чего стал основателем фонда Baring Vostok.