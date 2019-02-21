Ученика отстранили от занятий за окрашенные волосы в Петербурге

В частном петербургском лицее ученика отстранили от уроков из-за того, что он покрасил волосы, сообщила адвокат семьи Анна Радованович.

Ученик 10-го класса в начале февраля покрасил волосы в цвет «натурального блондина», при этом школьные правила не запрещают красить волосы в неяркие и неестественные оттенки, отметила Раданович в разговоре с «Росбалтом».

«Классный руководитель ему сказал, что противоречий с правилами о внешнем виде данный цвет не будет иметь. Но позже завуч заявила, что этот цвет не соответствует правилам. Она отправила ребенка к директору, и директор потребовала от ребенка перекраситься», – сообщила адвокат.

По ее словам, с родителями подростка из руководства школы никто не выходил на связь.

«Мальчик ушел на больничный. 19 февраля он пришел в школу в первый раз, и директор его отстранил от занятий. Ученика посадили в учительскую на семь уроков, ему запрещали выходить на переменах в коридор, родителям никто из администрации школы не позвонил и не уведомил, что к ребенку применяют меры дисциплинарного воздействия, что на него оказывают психологическое давление», – отметила Раданович.

Она добавила, что директор при встрече с родителями настояла, чтобы ребенок перекрасил волосы, в противном случае он не будет допущен до занятий. Официальный запрос на имя директора от родителей не приняли и сказали, что его нужно отправлять почтой.

«Мы обратились в полицию, зафиксировали факт. Сегодня будет обращение в прокуратуру, напишем в комитет по образованию и райотдел и обратимся к омбудсмену», – сказала Раданович.

В лицее ситуацию комментировать отказались, сославшись на отсутствие директора.

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