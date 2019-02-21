Ученика отстранили от занятий за окрашенные волосы в Петербурге

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21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
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Интернет становится локомотивом российской экономики

Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Немецкие деловые СМИ предсказывают России превращение в великую IT-державу. Ряд отечественных компаний за короткий срок и без особой поддержки государства стали полноценными транснациональными игроками, и этот факт безоговорочно признается на Западе. Более того, потенциал роста нашей ИТ-отрасли выглядит неисчерпаемым. Но так ли всё хорошо, как видится из ФРГ? Подробности...
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Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
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Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора прекратить истерить и вытереть лицемерные слезы по поводу шуток над Карбышевым. Лицемерные – потому что ни за что не поверю, что возмущающиеся ни разу в жизни не шутили и не рассказывали анекдоты про Ивана Сусанина. Подробности...
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Химеры прошлого пора оставить

Антон Любич, экономист
Самое заурядное кафе обязано отвечать двум миллионам регулирующих требований. Единственная задача этого административного кошмара – в любой ситуации оставить предпринимателя виноватым, всегда держать на крючке. И так – в любой сфере. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Кто не готов работать по-новому – на выход. Содержательная рамка нового послания Путина – перехват антиистеблишментного тренда и запроса на справедливость. Прицеливание на ядерный электорат – село, малые и средние города. Подробности...
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

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          Ученика отстранили от занятий за окрашенные волосы в Петербурге

          21 февраля 2019, 13:57

          Текст: Алексей Дегтярев

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          В частном петербургском лицее ученика отстранили от уроков из-за того, что он покрасил волосы, сообщила адвокат семьи Анна Радованович.

          Ученик 10-го класса в начале февраля покрасил волосы в цвет «натурального блондина», при этом школьные правила не запрещают красить волосы в неяркие и неестественные оттенки, отметила Раданович в разговоре с «Росбалтом».

          «Классный руководитель ему сказал, что противоречий с правилами о внешнем виде данный цвет не будет иметь. Но позже завуч заявила, что этот цвет не соответствует правилам. Она отправила ребенка к директору, и директор потребовала от ребенка перекраситься», – сообщила адвокат.

          По ее словам, с родителями подростка из руководства школы никто не выходил на связь.

          «Мальчик ушел на больничный. 19 февраля он пришел в школу в первый раз, и директор его отстранил от занятий. Ученика посадили в учительскую на семь уроков, ему запрещали выходить на переменах в коридор, родителям никто из администрации школы не позвонил и не уведомил, что к ребенку применяют меры дисциплинарного воздействия, что на него оказывают психологическое давление», – отметила Раданович.

          Она добавила, что директор при встрече с родителями настояла, чтобы ребенок перекрасил волосы, в противном случае он не будет допущен до занятий. Официальный запрос на имя директора от родителей не приняли и сказали, что его нужно отправлять почтой.

          «Мы обратились в полицию, зафиксировали факт. Сегодня будет обращение в прокуратуру, напишем в комитет по образованию и райотдел и обратимся к омбудсмену», – сказала Раданович.

          В лицее ситуацию комментировать отказались, сославшись на отсутствие директора.

          В ноябре 2018 года в Новосибирской области администратор школы выгнала ученицу с занятий из-за того, что та пришла в учебное заведение с окрашенными в голубой цвет прядями волос.

          В Перми в сентябре 2018 года дочь депутата городской думы Надежды Агишевой на день отстранили от занятий в местной гимназии из-за окрашенных в розовый цвет волос.


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