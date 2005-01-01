Адвокат подтвердил предъявление обвинения основателю Baring Vostok

Адвокат основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подтвердил сообщения о предъявлении его подзащитному обвинения в мошенничестве в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

«Да, действительно сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»)», – сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Клеточкин.

На данный момент обвинение предъявлено всем фигурантам дела, кроме Филиппа Дельпаля.

Ранее источник в следственных органах сообщил, что Калви в четверг утром предъявлено обвинение.

На прошлой неделе четверо сотрудников фонда Baring Vostok, в том числе Майкл Калви, были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Калви арестован решением Басманного суда.