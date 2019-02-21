В курганской школе после скандала с мясом опровергли запрет на телефоны

Руководство Юргамышской средней школы в Курганской области, где детей накормили странным мясом с отростками, опровергла сообщения о запрете носить школьникам в столовую мобильные телефоны.

«Это неправда. Никто об этом не говорит учащимся, никто школьникам не запрещает брать в столовую мобильные телефоны», – сообщила представитель учреждения РИА «Новости».

По ее словам, о случае с фотографией, где были запечатлены отростки, администрация школы узнала из СМИ. Она отметила, что жалоб от учеников и родителей по поводу питания в столовой не поступало и отметила, что в учреждении спокойная и рабочая обстановка.

По ее словам, Роспотребнадзор проводил проверку в школе, итоги которой пока неизвестны.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось фото мяса с белыми отростками, которым пытались накормить детей в одной из школ Курганской области.

По факту размещенной информации Следственный комитет начал проверку. Позднее появились сведения, что ученикам якобы запрещают пользоваться сотовыми телефонами в столовой.