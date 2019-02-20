Школа запретила приносить телефоны в столовую, где дети ели мясо с отростками

В столовую Юргамышской школы Курганского района, где детей накормили странным мясом с отростками, запретили приносить сотовые телефоны.

Об этом сообщили родители школьников, попросив не указывать их имена из-за опасений проблем со школой у своих детей. Они рассказали, что классные руководители заставляют учащихся оставлять телефоны в классах перед тем, как пойти в столовую, сообщает Znak.

Однако в то же время родители отмечают, что после скандала в СМИ и социальных сетях условия в столовой стали лучше: например, льготникам вместо «пустой» каши впервые выдали еще и мясо, хотя раньше речи не шло ни о каком равенстве обеденных блюд.

«Ребята приходят в столовую, садятся с краю стола и видят разницу в своем социальном статусе, ведь не у всех есть деньги. Сегодня деточкам-бесплатникам дали гречку с курицей и налили чаю, это первые сдвиги за три года!» – сообщила одна из мам.

Также родители рассказали, что жаловались на качество питания в столовой неоднократно, однако никакие меры по улучшению ситуации не предпринимались.

В школе ситуацию с запретом на телефоны комментировать отказались, сначала мотивируя это отсутствием директора. Чуть позже в администрации образовательного учреждения перестали снимать трубку.

Напомним, в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото мяса с белыми отростками, которым пытались накормить детей в одной из школ Курганской области. По факту размещенной информации Следственный комитет начал проверку.