Стали известны детали соглашения о создании нового российско-китайского вертолета

«Это будет мощная машина, которая сможет работать в условиях высокогорья», – заявил газете ВЗГЛЯД директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов. Он рассказал подробности о параметрах нового вертолета, который будет создаваться совместно Россией и Китаем.

Россия и Китай готовятся подписать финальный контракт о создании совместного тяжелого вертолета нового поколения. Как сообщали ранее информационные агентства по ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктора Кладова, ожидается, что соответствующий «контракт века» будет подписан в ближайшее время.

Подписание соглашения о создании вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter) произошло еще в июне 2016 года во время визита президента Владимира Путина в Китай. Затем в феврале 2017-го данное соглашение было утверждено в правительстве РФ. Тогда уточнялось, что российская сторона в лице компании «Вертолеты России» (структура Ростеха) займется разработкой отдельных систем и будет содействовать китайской стороне в разработке новой техники, а Китайская авиационно-промышленная корпорация (AVIC) создаст опытный образец, возьмет на себя испытания, лицензирование и продвижение на рынке.

«Это будет мощная, тяговооруженная машина, которая сможет работать в условиях высокогорья, – сообщил газете ВЗГЛЯД директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, – В свое время китайцы обратились к нам с просьбой содействовать разработке машины, предназначенной именно для таких задач».

Представитель Ростеха также пояснил, почему китайская сторона считает нужным создавать новую машину, а не покупать уже производящийся в России тяжелый вертолет Ми-26.

«В Китае уже работают вертолеты Ми-26. И изначально, когда идея только начала обсуждаться, мы как раз данную машину и предлагали китайским партнерам, – заявил газете ВЗГЛЯД Виктор Кладов. – Однако выяснилось, что для их задач Ми-26 избыточен».

В итоге было принято решение создать новую машину несколько меньшей, чем Ми-26, размерности и грузоподъемности (15 вместо 20 тонн).

«Для такого вертолета в России, по нашей оценке, нет рынка, – пояснил Кладов. – Машина создается специально для Китая».

Предполагается, что вертолет AHL будет использовать те же двигатели, что ставятся в настоящее время на Ми-26, – Д-136 производства украинской компании «Мотор сич».