Греф назвал радикальным предложение Путина по контрольно-надзорному регулированию

Подход к реформе контрольно-надзорного регулирования, озвученный президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, является радикальным шагом, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мне кажется, какие-то пункты сегодня были радикальные озвучены, в том числе отмена регулирования. Честно сказать, это очень радикальный шаг. И это говорит о том, что, наверное, президент тоже устал от невыполненных призывов», – передает слова Грефа РИА «Новости».

Греф отметил, что это очень радикальный и не характерный для Путина шаг. По словам главы Сбербанка, его радует такой подход президента.

Ранее в ходе послания Федеральному Собранию Путин предложил «провести черту» и с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов, обновив за два года нормативную базу.