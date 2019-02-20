Минфин оценил расходы на вооружение в связи с посланием Путина

После послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию не понадобится дополнительных финансовых ресурсов на вооружение, расходы предусмотрены действующей госпрограммой, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«По новому вооружению – все предусмотрено в рамках государственной программы вооружений, дополнительных ресурсов не потребуется», – передает слова Силуанова РИА «Новости».

В ходе послания Федеральному собранию Путин сообщил, что уже весной будет спущена на воду первая субмарина-носитель «Поседйона», а также будут заложены пять кораблей дальней морской зоны. По словам президента, еще 16 кораблей такого класса пополнят флот до 2027 года.