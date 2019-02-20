Путин назначил начальника штаба ЮВО

Президент Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева руководителем штаба – первым заместителем командующего войсками ЮВО, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«Начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-лейтенант Сергей Кузовлев. Соответствующий указ подписан президентом Российской Федерации», - сказал он, передает РИА «Новости».

Кузовлев родился 7 января 1967 году в Мичуринске Тамбовской области. В 1990 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2001 году – Общевойсковую академию им. Фрунзе, в 2010 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

После окончания училища Кузовлев служил в ВДВ. Закончив академию Генштаба ВС РФ, продолжил службу в войсках ЮВО, затем был замкомандующего общевойсковой армией, командовал армией в ЗВО. С 2016 года командовал общевойсковыми объединениями ЮВО.

Кузовлев награжден орденами «За военные заслуги», «Кутузова», «Александра Невского», а также государственными и ведомственными медалями.

Астафьев также сообщил, что указом президента генерал-майор Сергей Рыжков назначен командующим 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО).

Сергей Рыжков родился в 1968 году в городе Воронеж. В 1989 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году – Общевойсковую академию имени Михаила Фрунзе, в 2015 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

По окончании училища служил в мотострелковых частях, прошел все должности от командира взвода до командира батальона. С 2017 года был заместителем командарма в общевойсковых объединениях ЮВО. Награжден орденами «Мужества», «За военные заслуги», государственными и ведомственными медалями.