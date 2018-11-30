Счетная палата заявила о самом низком уровне исполнения бюджета за 10 лет

В прошлом году уровень исполнения расходов федерального бюджета оказался самым низким за последние 10 лет, следует из аналитической записки за 2018 год Счетной палаты.

«Отмечается самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 10 лет (95,5%). Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 785,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза», – передает ТАСС текст аналитической записки.

В прошлом году остатки бюджетных ассигнований бюджета, подлежащие использованию в очередном финансовом году на те же цели, увеличились в 1,5 раза, отметили в Счетной палате.

Отмечается низкое исполнение расходов (менее 90%) по 10 госпрограммам, из которых по девяти расходы исполнены ниже уровня 2017 года. Наименьший уровень исполнения зафиксирован по госпрограммам «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» (62,9%), «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» (74,4%) и «Реализация государственной национальной политики» (75,6%).

Отмечен самый низкий за последние 15 лет уровень исполнения расходов на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Он составил только 81,4% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований. По сравнению с 2017 годом объем неиспользованных бюджетных ассигнований увеличился в 2,2 раза и составил 137,9 млрд рублей.

Причинами, которые негативно повлияли на низкий уровень исполнения расходов, Счетная палата назвала практику внесения изменений в закон о бюджете по увеличению расходов в конце года, в том числе на осуществление закупок товаров, работ и услуг. Кроме того, указано на длительные сроки проведения конкурсных процедур и длительные сроки принятия нормативных правовых актов, которые нужны для реализации закона о федеральном бюджете.

В сентябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал правительство более строго подойти к вопросам увеличения финансирования госпрограмм в бюджете на следующий трехлетний период в случае, если они показали недостаточную эффективность.