Кудрин потребовал строгого подхода к финансированию госпрограмм

Счетная палата России призвала правительство более строго подойти к вопросам увеличения финансирования госпрограмм в бюджете на следующий трехлетний период в случае, если они показали недостаточную эффективность, заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

«Мы считаем, что нужно более строго подходить к увеличению финансирования особо не эффективных государственных программ (в бюджете на 2019-2021 годов – прим. ВЗГЛЯД), потому что госпрограммы остаются основным инструментом выполнения и национальных проектов», – приводит его слова ТАСС.

Выступая в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год, Кудрин напомнил, что, согласно оценке Министерства экономического развития, эффективность семи госпрограмм за последние три года оставалась на низком или на уровне ниже среднего. Среди них госпрограммы по развитию доступной среды, промышленности, авиапромышленности, культуры и туризма, Калининградской области, а также по охране окружающей среды и обеспечению доступным жильем. Кудрин отметил, что хотя кабмин низко оценил эффективность этих программ, на 2019-2020 годы предлагается увеличить их финансирование.

Глава Счетной палаты также заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) нуждается в дополнительной оценке ликвидности. По его словам, главный резерв России должен быть в более ликвидном состоянии. Кудрин напомнил, что ФНБ часто называли «подушкой безопасности», которая в любой момент, когда это потребуется, позволяет изъять из него ресурсы.

Кудрин отметил, что уровень бедности в России сохраняется высоким, 13,2 млн человек имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Глава СП также высказался против законодательного закрепления уровня дивидендов госкорпораций, но считает нужным придерживаться ориентира 50%.

Ранее Кудрин сообщал, что по итогам 2018 года реальные доходы россиян могут вырасти впервые за четыре года.