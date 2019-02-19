Генпрокуратура Литвы передала в суд очередное дело о «русских шпионах»

В Шауляский окружной суд передано уголовное дело в отношении двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже, сообщили в литовской Генеральной прокуратуре.

Оба подозреваемых военные – один в момент задержания служил на авиабазе ВВС Литвы, второй находился в запасе, передает «Интерфакс». Сообщается, что они были задержаны еще в декабре 2017 года.

Согласно материалам расследования, обвиняемые «за денежное вознаграждение могли собирать и передавать российской разведке интересующую ее информацию и иным образом сотрудничать с разведывательными органами». Отмечается, что на одной из авиабаз Литвы задержанные фотографировали не подлежащие гласности документы: схемы авиабазы, аэропорта, планы и объекты, указы военного руководства и прочее. Кроме того, в задачи обвиняемых якобы входили сбор и предоставление информации о возможных сотрудниках российской разведки. Следствие установило более 35 случаев передачи информации российской стороне.

Зимой 2017 года по обвинению в шпионаже были осуждены россиянин Сергей Моисеенко и бывший военнослужащий литовской армии Сергей Пусин. В июле того же года за шпионаж осудили гражданина России Николая Филипченко.