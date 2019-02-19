Эксперт: Все участники мусорной реформы разделят ответственность за ее результат

«Я знаю Дениса Буцаева как опытного управленца, который умеет привлекать инвестиции. Нашей отрасли по мусоропереработке не хватает, в первую очередь, инвесторов, ведь региональные операторы уже есть», – сказал газете ВЗГЛЯД член общественного совета при Минприроды Ринат Гизатулин, комментируя назначение нового главы Российского экологического оператора.

«Вероятно, первое, что сделает Денис Буцаев, – начнет отсматривать проекты, которые уже есть в регионах и выбирать объекты для инвестиций государственных средств, предусмотренных в рамках нацпроекта «Экология». Потом, как я ожидаю, Буцаев сконцентрируется на отборе тех региональных операторов, которым нужна поддержка. И с целью недопущения роста тарифов будет профинансирована деятельность операторов, которые сталкиваются с проблемами в отдаленных и труднодоступных регионах страны», – предположил Гизатулин.

По словам члена Общественного совета, главная задача, которая стоит перед «оператором», - стать базовым инвестором в отрасли: инвестировать в рентабельные проекты, помогать региональным операторам.

Как пояснил эксперт, форма публично-правовой компании, очень удобна для данной реформы. «С одной стороны, она служит получателем средств федерального бюджета, а с другой – может инвестировать свободные средства в выкупы долей участия, в создание совместных предприятий. Плюс она может на государственные деньги финансировать строительство объектов инфраструктуры и выступать стороной в договорах частно-государственного партнерства. Ни у одной другой формы учрежденной государством компаний нет таких прав и полномочий», – пояснил Гизатулин.

«Для Дениса Буцаева это самое подходящее дело. Я лично знаю его уже семь лет. Во время его работы в Московской области он был одним из лучших с точки зрения привлечения инвесторов, - добавил Гизатулин в интервью порталу URA.RU. – Он отбирал инвестпроекты и буквально за руку проходил с ними все органы, которые выдают разрешения и согласования».

Напомним, что президент Владимир Путин в январе издал указ о создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами – Российского экологического оператора (РЭО). В ее функции также входит проведение экспертизы региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединение их всех в единую схему. Компания также будет разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Она сможет формулировать предложения по изменению законодательства. Наконец, задачей оператора будет и формирование библиотеки лучших типовых проектов для отрасли, разработка и продвижение новых технологий.

У компании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их всех в единую схему страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Также РЭО будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии.

Как сообщала во вторник газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главой оператора бывшего вице-премьера Московской области Дениса Буцаева.

«Создана публично-правовая компания Российский экологический оператор, которая будет координировать действия региональных операторов. Хочу также всех оповестить, я сегодня подписал распоряжение о назначении генерального директора компании. Им будет Денис Петрович Буцаев», – сказал премьер на совещании о переходе регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), передает ТАСС.

Глава правительства представил нового руководителя участникам совещания и попросил оказывать компании и ее руководству поддержку, особенно на ранних стадиях. Медведев отметил, что сейчас необходимо сформировать эффективную команду, которая бы помогала проведению всех необходимых мероприятий по реализации реформы по обращению с ТКО.

Создание Российского экологического оператора дает четкий сигнал, что все участники мусорной реформы, в том числе и государство, разделяют ответственность за ее результат, заявила газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик.

Бик обращает внимание на главную цель создания РЭО: привлечение инвестиций в отрасль. «По нацпроектам туда надо внести порядка двухсот миллиардов рублей. Сейчас надо постараться, чтобы в такую «тревожную» отрасль привести частные деньги – и надолго. Поэтому такой гарант в виде РЭО бизнесу необходим», – призывает она.

Это такая новая форма участия государства в бизнес-проектах, а не исключительно надзорные функции, чем как правило занимаются чиновники, пояснила эксперт. Государство, по ее мнению, «должно быть не только регулятором и контролером, оно должно быть участником этого процесса, гарантом – для бизнеса, населения, гарантом неизменности всего этого процесса».