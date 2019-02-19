Медведев назначил главу Российского экологического оператора

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главой Российского экологического оператора бывшего вице-премьера Московской области Дениса Буцаева.

«Создана публично-правовая компания Российский экологический оператор, которая будет координировать действия региональных операторов. Хочу также всех оповестить, я сегодня подписал распоряжение о назначении генерального директора компании. Им будет Денис Петрович Буцаев», – сказал премьер на совещании о переходе регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), передает ТАСС.

Глава правительства представил нового руководителя участникам совещания и попросил оказывать компании и ее руководству поддержку, особенно на ранних стадиях. Медведев отметил, что сейчас необходимо сформировать эффективную команду, которая бы помогала проведению всех необходимых мероприятий по реализации реформы по обращению с ТКО.

Президент России Владимир Путин 14 января 2019 года подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами – Российского экологического оператора (РЭО).

У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их всех в единую схему страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Также РЭО будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии.