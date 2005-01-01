США договорились с Ираком о выводе американских войск из Сирии

Ирак и США достигли соглашения о выводе американских войск из Сирии через территорию Ирака.

Об этом сообщил советник премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди, передает РИА «Новости».

Ранее спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы сирийское правительство возвращало себе контроль над северо-востоком страны