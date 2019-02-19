Санкции США не впечатлили ОПЕК

Американские санкции против президента конференции ОПЕК Мануэля Кеведо не повлияют на работу организации, заявили представители ОПЕК.

США ввели санкции против Кеведо, который является министром нефти Венесуэлы и главой госнефтекомпании PDVSA, 15 февраля. Сейчас Кеведо председательствует в ОПЕК, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

В ОПЕК заявили, что по-прежнему считают Николаса Мадуро главой Венесуэлы. Организация готова признать президентом страны и Хуана Гуайдо, если это сделает ООН.