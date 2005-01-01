В Совфеде объяснили подоплеку угроз США в связи с Венесуэлой

«США буквально насилуют по дипломатическим каналам всех своих партнеров, чтобы те признавали их ставленника – господина Гуайдо. Полагать, что они отстанут от Венесуэлы – просто неразумно», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Он пояснил, почему США всеми силами пытаются содействовать свержению Николаса Мадуро и готовы наказать другие страны за поддержку законных властей в Каракасе.

Зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов отреагировал на заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который пригрозил «последствиями» тем, кто не признает самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Те, кто строит заговоры с (действующим президентом Венесуэлы Николасом) Мадуро, чтобы разрушить демократические институты Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями», – написал Болтон в Twitter.

Под «последствиями» США обычно понимают санкции. Вашингтон уже задействовал многочисленные санкции против руководства Венесуэлы и грозил санкциями другим странам, если они будут поддерживать Мадуро.

Как пояснил Климов, кроме санкций у США много других инструментов давления на другие страны. «Например, в газете The New York Times в прошлые выходные была опубликована статья с вбросом, суть его в следующем: из многих источников появляются сведения об опросах, которые могут говорить о том, что большинство в Венесуэле приветствует военное вторжение США. Чувствуете, какая постановка вопроса? Ни источников, ни конкретных цифр. Мало того, по тем данным, которые я имею из других источников, там ситуация далеко не такая, там около 80% населения как раз против любого иностранного вторжения и Гуайдо далеко не всем там нравится», – рассказал сенатор.

Сенатор подчеркнул, что подобные публикации на первых полосах уважаемых газет указывают на то, что «Америка прежде всего делает ставку на психологическую атаку и на ужесточение этих незаконных рестрикций».

«Помимо этого, США буквально насилуют по дипломатическим каналам всех своих партнеров, чтобы те признавали их ставленника – господина Гуайдо. Полагать, что они отстанут от Венесуэлы – просто неразумно, потому что эта страна, в отличие от Украины, находится рядом с США», – считает политик.

Подоплеку такой заинтересованности США Климов видит в том, что некоторые американские нефтеперерабатывающие заводы способны перерабатывать только «черное золото» из Венесуэлы. Эта нефть обладает особым химическим составом.

«На территории США были построены мощности по переработке именно венесуэльской нефти. Так вот, если сейчас США заблокируют поставку венесуэльской нефти на свою территорию, они таким образом заблокируют свои же собственные предприятия, которые обеспечивают в том числе государственные нужды. Таким образом, они не могут блокировать поставку нефти из Венесуэлы, иначе они сами себя просто экономически душат», – пояснил Климов.

Именно поэтому американцы пытаются делать все возможное, чтобы деньги за нефть не поступали в Венесуэлу правительству Мадуро. «Но Венесуэле бессмысленно поставлять нефть в США, если официальный Каракас от этого ничего не получает. Ситуация патовая. Но если США не будут закупать венесуэльскую нефть, то круг замыкается – встанут американские НПЗ. Для США очень важно как можно скорее реализовать тему с Мадуро, потому что каждый день пребывания в этой западне приносит огромные убытки самим Штатам», – пояснил сенатор.

Кроме этого, США несут дополнительные политические издержки. Чем дольше продолжается венесуэльский кризис, тем больше шансы на то, что в других странах Латинской Америки, настроенных против Вашингтона, таких как Куба и Никарагуа, появятся «дополнительные системы безопасности и продукция оборонного производства».

В то же время он приветствовал решительность России и других стран, которые пытаются убедить Николаса Мадуро не идти по радикальному пути и готовы помочь в процессе международного урегулирования, найти площадки для такого рода обсуждения. «Американцы категорически против этого, они понимают, что мирное решение венесуэльского кризиса нанесет большой моральный урон», – пояснил Климов.

Сенатор также развеял слухи о том, что Россия и Китай якобы начинают вести переговоры с Гуайдо и его командой, по его словам, это «психологический момент». Даже если Гуайдо хотел бы дать России какие-то гарантии, то американцы не позволят ему вести конструктивный диалог с Москвой. Причина в законе о противодействии противникам Америки, который был принят в США в августе 2017 года. Среди этих противников упомянута и Российская Федерация.

«Этот закон предполагает, что все американские союзники обязаны делать все, чтобы сдерживать любыми доступными средствами противников США. Буквально написано «закрыть все лазейки в рамках противодействия России». Поэтому, что бы Гуайдо там ни говорил, но закон США не отменен, и ему никто не позволит действовать так, как он захочет», – подытожил Андрей Климов.