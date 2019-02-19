Умер автор термина «глобальное потепление»

В Нью-Йорке умер геолог и климатолог Уоллес Брокер, который ввел термин «глобальное потепление» (global warming), сообщил Колумбийский университет.

Брокер скончался в больнице на 88-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Брокер – автор более 500 статей и 14 книг. Он впервые использовал слова «глобальное потепление» в статье 1975 года, но позднее сам же и критиковал этот термин.