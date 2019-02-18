Британская журналистка упрекнула Москву в «бездушности»

Журналистка из Великобритании Дженис Тернер опубликовала статью «Москва – сверкающий город, утративший душу»; о самой Москве в материале сказано очень мало.

Статья опубликована в Times. Четверть ее посвящена наблюдению автора за балетными тренировками, еще часть – досмотру в аэропорту. Тернер возмутилась, что сотрудница аэропорта попросила полностью застегнуть пакет с туалетными принадлежностями.

«Почему молния должна быть застегнута полностью? – приводит слова Тернер РИА «Новости». – Как это обезопасит мой полет от угрозы терроризма?».

Она предположила, что сотрудница аэропорта «раздувалась от своей незначительной власти» и «тосковала по своему призванию советской бабушки».

Кроме того, в статье есть рассказ о попытке Тернер взять кошку в местном приюте. Она назвала процесс «чем-то средним между собеседованием на работу и первым свиданием», а также указала на «привередливость» московских кошек и щепетильность сотрудниц приюта, которые отказывались давать животным бюджетные корма.

Тернер при этом пишет, что в прежние времена по российской столице ходили люди с пустыми авоськами. Авоськи, как говорится в статье, брали в надежде встретить очередь за продуктами. Сейчас в Москве есть бутики брендовой одежды, а Красная площадь стала похожа на «торговый центр», лишившись советской спартанской торжественности, заявила Тернер.

Она считает, что Москва – «трудный и сверкающий» город, который «потерял свою душу».

Напомним, финская журналистка Черстин Крунвалль увидела в Санкт-Петербурге «маленький городок».