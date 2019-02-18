Сахалинская полиция ответила на обвинения в издевательстве над служебной собакой

В Сахалинской области начальник районного отделения полиции Шамиль Гаджиев сообщил, что привязанная и бегущая за машиной ДПС собака не была жертвой издевательств, а проходила тренировку.

«Это полицейская собака. Она должна защищать жизнь и гражданских людей, и сотрудников полиции. Она обязана бросаться и на нож, и на пистолет. И ее нужно тренировать. Полицейская собака должна быть сильной, крепкой. То, что вы видите на видео, не издевательство над животным, а рядовая тренировка. Правоохранители не только устраивают такие пробежки, но стреляют при них. Чтобы привыкали к пороху и реагировали соответствующим образом», – прокомментировал ситуацию Гаджиев.

По его словам, в их ведомстве проходит службу большое количество собак. Точное число начальник отделения называть не стал, сославшись на секретность информации. Гаджиев добавил, что благодаря тренировкам, которые закаляют характер и учат правильной реакции, собаки помогают раскрывать преступления, пишет РИА «Сахалин-Курилы».

Ранее в Охе на улице Карла Маркса очевидцы сняли видео, где привязанная к машине служебная собака волочится за автомобилем ДПС и пугается движущихся машин. В региональном УМВД сообщили о проведении проверки по факту жестокой тренировки животного.