Россия стала второй в мире по добыче нефти

Россия заняла вторую строчку в мировом рейтинге нефтедобывающих стран, сообщает JODI (объединенная инициатива по организации данных).

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте JODI, по состоянию на декабрь 2018 года Россия добывала 10,7 млн баррелей сырой нефти в сутки, опередив по этому показателю Саудовскую Аравию с 7,69 млн бареллей. Лидерство с 11,66 баррелей у США.

В прошлом году Россия достигла абсолютного рекорда по добыче нефти – 11,6 млн баррелей в сутки. Рекорд был установлен в октябре.

В январе Международное энергетическое заявляло, что к середине 2019 года США могут закрепиться на первом месте среди мировых нефтепроизводителей.