Рассекречены параметры нового российского экзоскелета для военных

Новое поколение боевой экипировки российских солдат будет называться «Сотник», он будет включать в себя экзоскелет, климат-контроль и «умный шлем».

Основой для нового поколения стал зарекомендовавший себя «Ратник», однако в его основу были внесены множественные изменения, передает «Звезда».

Для него были заново созданы более 20 элементов, отмечает издание со ссылкой на рассекреченные данные об изделии.

В арктической версии экипировки имеется специальная система жизнеобеспечения, в жилет встроены три теплоэлемента. Ее испытали в 40-градусный мороз сотрудники погранслужбы ФСБ, отмечается, что аккумуляторов хватало больше, чем на четыре часа работы.

Стоимость такого комплекта не превышает 50 тыс. рублей.

В качестве материала для экзоскелета использовали углепластик, который позволяет равномерно распределять нагрузку на тело, легко настраиваться на габариты владельца и позволяет носить до 50 килограммов полезной нагрузки в любых условиях, от пустынь, гор до Арктики.

Вес опытного изделия не превышает 6-7 килограммов. Также в комплекте используется специальное мимикрирующее покрытие, которое работает, как камуфляж.

Ранее директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов заявил, что бронежилет «Ратник-2» способен выдержать 10 попаданий снайпера с расстояния 10 метров.