Салон лимузина Aurus показали на видео

В Сети опубликовали видео, снятое в салоне новейшего российского лимузина Aurus на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби.

Салон Aurus отделан кожей и деревом, на приборной панели вместо стрелочных приборов размещены два монитора с необходимой информацией. Места пассажиров оборудованы мультимедийной системой. Вместо стекол в бортах автомобиля установлены экраны, на которые выведено изображение с видеокамер, установленных снаружи, сообщает «Звезда», публикуя видео из салона автомобиля.

Лимузин Aurus представлен в Абу-Даби на выставке вооружений IDEX-2019. После выставки он пройдет испытания в ОАЭ.

Кроме того, в понедельник стало известно, что арабский фонд обороны, безопасности и развития Tawazun (ОАЭ) вошел в число участников ООО «Аурус» с долей 36%.