Арабский фонд купил долю в производстве автомобилей Aurus

Фонд обороны, безопасности и развития Tawazun (ОАЭ), ФГУП «НАМИ» и Sollers в рамках военно-промышленной выставки IDEX подписали соглашение о вхождении фонда в число участников ООО «Аурус» с долей 36%.

«В соответствии с подписанным соглашением фонд Tawazun получит долю в размере 36% в ООО «Aурус» и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 миллионов евро в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках», – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА «Новости».

По его словам, соглашением также предусмотрено, что фонд Tawazun станет генеральным дистрибьютором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2018 году Минпромторг объявлял о достижении договоренности между Tawazun, НАМИ и Sollers о вхождении арабского фонда в капитал совместного предприятия по производству автомобилей Aurus проекта «Кортеж» и вложении в него 110 млн евро.

Автомобили Aurus – рыночное название проекта «Кортеж» – семейства автомобилей класса «люкс» на единой модульной платформе для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.