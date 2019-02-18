Озвучены сроки создания прототипа внедорожника Aurus

Прототип внедорожника марки Aurus будет готов в марте 2019 года, как ожидается, он будет иметь высокий спрос на Ближнем Востоке, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.

«Прототип внедорожника будет готов в марте 2019 года. Когда будет готов прототип, нам потребуется время на процедуры по проведению сертификации», – передает его слова ТАСС.

Мантуров добавил, что внедорожник, скорее всего, будет иметь высокий спрос на Ближнем Востоке.

Также министр сообщил, что лимузин Aurus, который представлен на международной оборонной выставке IDEX-2019, останется в ОАЭ для опытной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что фонд обороны, безопасности и развития Tawazun (ОАЭ), ФГУП «НАМИ» и Sollers на выставке IDEX подписали соглашение о вхождении фонда в число участников ООО «Аурус» с долей 36%.

Автомобили Aurus – рыночное название проекта «Кортеж» – семейства автомобилей класса «люкс» на единой модульной платформе для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. На форуме IDEX в Абу-Даби официально презентован лимузин Aurus. Мировая премьера машины ожидается на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.