Боевики из «заповедника гоблинов» обстреляли три сирийских провинции

Боевики из Идлибской зоны деэскалации вопреки установленному режиму прекращения боевых действий устроили обстрел сирийских провинций Алеппо, Латакия и Хама, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Генерал уточнил, что от обстрелов боевиков из идлибской зоне деэскалации в провинции Хама пострадали населенные пункты Эль-Хадур-мар-Элия, Кибрия, Скальбия и Махарда , а в провинции Алеппо – Захабия и Хара, а также Туфахия провинции Латакия, передает ТАСС.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований», – подчеркнул Соломатин.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проинформировал, что по состоянию на 16 февраля в места прежнего проживания вернулись 222 тыс. 144 человека.

В рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, к настоящему моменту амнистированы 53 тыс. 880 человек.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения в Идлибе совместной операции России, Турции и Ирана.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин призвал искоренить террористические группировки в Идлибе. Перед этим глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любое соглашение исключает сохранение в сирийском Идлибе террористического анклава.