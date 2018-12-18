Первый президент Украины назвал Донбасс другой страной

Донбасс больше не будет прежним, регион потребует большей свободы и прав вне зависимости от того, кто придет там к власти, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Слушайте, там (в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) другая страна», – сказал Кравчук в эфире украинского телеканала ZIK, передает РИА «Новости».

Киеву не стоит надеяться на то, что ситуация разрешится сама по себе. По его словам, украинским властям следует подумать над вариантами, которые можно предложить Донбассу. При этом, уверен он, опираться следует на мировой опыт.

Киев должен решить, чем может поступиться, не потеряв при этом территорию и суверенитет, добавил Кравчук.

Ранее Кравчук заявлял, что Россия в случае оккупации Украины прекратила бы свое существование за год. Также он убежден, что вопрос передачи Крыма обратно Украине можно решить предоставлением региону особого статуса.