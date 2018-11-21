Кравчук предсказал гибель России в случае оккупации Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия в случае оккупации Украины прекратила бы свое существование за год.

«Представьте себе, что Россия сошла с ума и оккупировала Украину. За год России бы не стало. Потому что на Украину нужно было бы привести половину войска, (потратить) почти 70 процентов бюджета, чтобы ее держать в покорности. Она с Крымом не может справиться и Украину удержать не сможет», – заявил Кравчук, передает Gazeta.ua.

По его мнению, это означает, что «можно рисковать и вкладывать инвестиции» в Украину.

«Кто не рискует, тот не танцует. Я предлагаю всем рисковать», – сказал первый президент страны.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько дешевле вышла бы России оккупация Украины, чем строительство газопроводов в обход этой страны.