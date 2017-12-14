Оккупация Украины обошлась бы России дешевле обходных газопроводов

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25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России уже который год входит в число наиболее популярных в народе ведомств со своими героями и историей успеха. В то же время сотрудников Смоленской площади часто критикуют, в том числе с академических и стратегических позиций. Попробуем разобраться, что в этой критике справедливо, а что нет. Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

Эксперты опасаются, что транзит американскими военными грузов через Каспий обернется созданием там военных базФото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/
Global Look Press
Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Андрей Бабицкий, журналист
К какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью». Подробности...

Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

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После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
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        • Да

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          Оккупация Украины обошлась бы России дешевле обходных газопроводов

          «Северный поток – 2» открывает «путь через Украину к ЕС для российской армии», настаивают в «Нафтогазе»    25 апреля 2018, 18:50
          Фото: Str/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          Стратеги из Киева пытаются убедить Европу, что строительство «Северного потока – 2» грозит большой войной. Якобы если у России будут альтернативные пути поставок, она с легким сердцем оккупирует Украину. Да, это всего лишь пропаганда и та соломинка, за которую хватается утопающий. Но захватить Украину и впрямь вышло бы дешевле. Давайте посчитаем.

          Успешным детям известных людей всегда приходится доказывать, что они добились своих успехов самостоятельно. Особенно тяжело приходится, когда у родителей и детей кардинально расходятся политические взгляды.

          Коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко в начале карьеры регулярно приходилось доказывать, что он не разделяет позицию своей матери Наталии Витренко – председателя электорально неуспешной, но очень заметной Прогрессивной социалистической партии Украины.

          Витренко-старшая выступает за объединение РФ, Украины и Белоруссии, а такие заявления после 2014 года для украинских граждан просто физически опасны. Причем, в отличие от многих других «друзей России», которые после госпереворота перекрасились в «украинских националистов», она продолжает регулярно говорить такое, что на современной Украине может стать поводом для тюремного заключения.

          Юрий Витренко, если судить по его интервью, долгие годы дистанцировался от политики, но, опять-таки, в нынешних украинских реалиях это практически невозможно. По идее, коммерческий директор должен заниматься исключительно экономикой – но не на Украине.

          Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко (фото: Pavlo Bagmut/Zuma/Global Look Press)
          Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко (фото: Pavlo Bagmut/Zuma/Global Look Press)

          И вот, выступая на телеканале «112», Витренко-младший сказал: «Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира». 

          Мысль, высказанная коммерческим директором «Нафтогаза», не нова. Организация, которую он представляет, уже давно продвигает идею о том, что украинский газопровод – это единственное, что удерживает Москву от высадки десанта в Киеве и других крупных городах Украины.

          Начальник Юрия Витренко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, 9 апреля в интервью Жанне Немцовой на «Немецкой волне» говорил о том же: «Северный поток – 2» открывает «путь через Украину к ЕС для российской армии».

          Таким образом, «Нафтогаз» пытается убедить Европу в том, что только украинский транзит способен предотвратить полномасштабную европейскую войну, в ходе которой Россия сперва захватит Украину, а потом начнет угрожать другим восточноевропейским странам, а в перспективе – самой Германии.

          Идея откровенно фантастическая, но вполне приемлемая в мире, который готов поверить в то, что российское руководство накануне президентских выборов принимает решение отравить в захолустном британском городе позабытого перебежчика. А также в то, что сирийское руководство в годовщину бомбардировки со стороны США из-за использования химического оружия вновь применяет хлор против мирного населения.

          И все-таки хотелось бы услышать, какими словами Коболев и Витренко убеждают западных политиков в том, что только ржавый газопровод сдерживает российскую армию от ликвидации украинской государственности.

          Отметим, что стоимость обоих «Северных потоков» составляет порядка 16 млрд евро. Стоимость «Турецкого потока» – 7 млрд. Еще около миллиарда евро составили убытки по нереализованному из-за давления США на Болгарию «Южного потока».

          Таким образом, минимальные затраты Газпрома на то, чтобы мирным путем снять зависимость от украинского транзита, составляют 24 миллиарда евро. В реальности больше – прокладка газопроводов по территории России тоже кое-чего стоит. Почти 2 триллиона рублей по нынешнему курсу. Газопровод – это единственная оставшаяся материальная ценность, которая хоть как-то могла бы заинтересовать Россию на территории Украины. Все остальное импортозамещено.

          И если Россия предпочла потратить 2 триллиона рублей (а это восьмая часть расходов госбюджета в 2017 году) вместо того, чтобы нападать на Украину и захватывать газопровод, зачем ей нападать на нее после того, как своей единственной ценности Киев лишится?

          Возможно, Украина тайком заложила вдоль всей нитки газопровода по своей территории фугасы – и именно поэтому Россия вынуждена искать обходные пути. Но удержать такую взрывоопасную историю в тайне было бы проблематично, поэтому оставим конспирологию конспирологам.

          Лучше для примера напомним, сколько США потратили на военную операцию в Ираке – стране, чье население незначительно меньше Украины, а армия заметно сильнее украинской, пусть даже натренированной войной в Донбассе: 918 миллионов долларов! Еще бы, американцам пришлось везти войска через океан, а России для войны с Украиной достаточно просто перейти границу.

          Неужели Россия строила бы обходные газопроводы, если бы склонялась к военному решению проблемы украинского транзита? В последнем случае она, скорее, воспользовалась бы откровенной слабостью украинских войск и их технической отсталостью, навязав бы устраивающее ее решение силой.

          Поэтому попытки шантажа Европы со стороны украинских газовиков выглядят откровенно жалко. «Нафтогазу» в нынешнем виде осталось существовать максимум до конца следующего года, поэтому его руководители пытаются урвать хоть какую-то выгоду от заполнившей западные СМИ русофобии.

          Проблема в том, что Германия не готова зависеть от доброй воли транзитных стран. Турция также отлично понимает свою выгоду от превращения в газовый хаб. И самое главное – Россия не собиралась нападать на Украину и не собирается. Не соберется и впредь – разве что Киев от отчаяния начнет применять в Донбассе химическое оружие, и доказательства этого будут реальными, а не такими, как в Сирии. Но хочется верить, что до подобного не дойдет.

          А вот с ролью транзитной страны Украине пора прощаться. Это, пожалуй, главное достижение «революции гидности» и правления Петра Порошенко.


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