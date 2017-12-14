Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться.

Будущий глава Госдепартамента США и действующий глава ЦРУ Майк Помпео дал письменные показания Конгрессу – это стандартная процедура перед назначением на подобный пост. «Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы «мягкой политики» в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено», – обещает вступающий в должность госсекретарь (в его назначении на этот пост почти нет сомнений).

При этом Помпео отметил, что вовсе не является «ястребом», как это принято считать. «Я знаю не понаслышке, какие болезненные жертвы приносят мужчины и женщины, носящие форму. Так что когда журналисты, большинство из которых никогда со мной не встречалось, вешают на меня или на вас ярлык «ястребов», «сторонников войны» или еще что похуже, я лишь качаю головой. Немногие боятся войны больше, чем те из нас, кто служил», – цитирует главу ЦРУ РИА «Новости».

Среди «жестких мер», которые Вашингтон намерен применять против России, Помпео назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии».

«Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления. Однако действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться», – добавил Помпео. А резюмировал так:

«Война всегда крайнее средство. Я предпочту добиваться реализации задач президента в области внешней политики неустанной дипломатией, а не отправкой молодых людей на войну».

Разумеется, жесткие высказывания американских политиков в адрес России нужно делить надвое, а то и натрое. Во-первых, приближаются выборы в Конгресс, без оглядки на которые сейчас не открывает рот ни один американский политик. Во-вторых, стоит помнить о старой, грубой, но пока еще актуальной в сфере международной политики поговорке: «На смелого собака лает, а трусливого рвет».

Тем не менее, нашей стране (в первую очередь экономическому блоку правительства и крупным бизнесменам) следует учитывать, что беспрецедентное давление США на Россию, начавшееся в 2008-м с коротким и невнятным перерывом на обамовскую «перезагрузку», – это, по мнению нового госсекретаря, «мягкая политика». Дальше будет жестче (некоторые варианты вероятных мер США против российской экономики газета ВЗГЛЯД анализировала подробно).

В то же время, как отмечают большинство экспертов, в данном случае «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Если российская экономика будет, замерев, ждать, что же еще придумают в Вашингтоне, деловая активность в стране затормозится.

Исходя из этого, необходимо играть на опережение. Например, вывести из доллара максимальное число контрактов, закрыть для американского бизнеса российский рынок, наладить с неподконтрольными США банками возможности связи помимо системы SWIFT и так далее. Да, это вызовет новое резкое падение экономики, но после него неизбежно начнется рост. И скорость этого роста будет зависеть уже от таланта наших монетарных властей, а не от желания американских политиков понравиться своим избирателям.

Альтернатива – стагнация, перемежаемая резкими падениями на фоне очередного пакета санкций и небольшими отскоками после этих падений.

Впрочем, жизнь не ограничивается экономикой – как и угрозы Помпео. Фразу про «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии» надо понимать как обещание продолжить политику по созданию проблем на российских границах. Видимо, путем диверсий, потому что грузинская армия в прямое боестолкновение с российскими коллегами уже входила, результат известен. Украина же умудрилась «проиграть войну России» в Крыму без единого выстрела, а в Донбассе – даже без участия российских регулярных войск.

Угрозы Помпео явно свидетельствуют, что никакие Минские соглашения на Украине работать не будут. А о том, что отношения между Грузией и Абхазией с РЮО выйдут хотя бы на уровень молдавско-приднестровских (не говоря уж о мирном договоре), можно даже не мечтать. Вашингтону мир в этих регионах не нужен, ему нужно «сопротивление». Если США хотят вооружать «смелых молодых людей», значит, такие люди найдутся. Задача российских спецслужб – вовремя их выявить.

Кстати, раз уж Россия объявлена агрессором, почему бы ей не содействовать «смелым молодым людям», которые готовы противостоять американскому экспансионизму в Южной Америке? После развала СССР системная работа по военной поддержке противников США была прекращена, но как-то несолидно быть «агрессором» только на собственных границах.

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С другой стороны, слова будущего госсекретаря о том, что война – это крайняя мера, а «неустанная дипломатия» – лучший способ решения проблем, можно только приветствовать. С другой позицией на пост госсекретаря лучше не приходить.

Проблема, однако, в том, что США по-прежнему считают, что правила – это то, что написано для других, а не для американцев. Симптоматично заявление командующего Береговой охраной США адмирала Пола Зукунфта о том, что «Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода – по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся ото льда».

Россия готова сделать Севморпуть «по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией» – об этом говорил Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Но мы будем делать это на своих, а не на американских условиях, и руководствоваться при этом международными договорами, а не желанием командующего Береговой охраной США.

Слова Зукунфта – это ответ тем, кто по-прежнему задает вопрос «Зачем нам Сирия?». Объяснять США, что международное право едино для всех, лучше на примере Дамаска, а не Архангельска.

Что до откровенных слов Помпео о том, что предыдущая политика США была «мягкой», а Россия ведет себя «агрессивно», они в очередной раз подтверждают, что

Вашингтон пока не вполне адекватно оценивает собственную роль в международной политике, как и роль России в ней.

Значит, нужна «неустанная дипломатия» для того, чтоб недоговоренностей, непонимания и неадекватности в мире стало поменьше.