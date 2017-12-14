Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

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12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:04  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

Украина вновь задержала российское судно, причем за «нарушение», которое совершил совсем другой корабльФото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу. Какой такой Восток? Что это вообще такое? Подробности...
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У лидеров США нет страха, что русские ракеты долетят до Америки

Дмитрий Наркевский, публицист
Развитие противостояния США – Россия для самой Америки не является главной и всепоглощающей историей. Важность происходящего не осознается ни политической элитой Америки, ни ее народом. На повестке там стоит другой вопрос. Подробности...
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А мне нравится твиттерная война

Сергей Лукьяненко, писатель
Трамп: «Готовьтесь, русские! К вам летят наши умные ракеты!» Русские: «А пошёл ты! Ракеты умнее тебя!» Трамп: «Пиу! Пиу! Пиу!» Русские: «Бах! Бах! Бах! Сбили!» Асад: «Эй, кто побеждает? У меня интернет отключили!» Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
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          Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

          С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео    12 апреля 2018, 17:02
          Фото: Yuri Gripas/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться.

          Будущий глава Госдепартамента США и действующий глава ЦРУ Майк Помпео дал письменные показания Конгрессу – это стандартная процедура перед назначением на подобный пост. «Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы «мягкой политики» в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено», – обещает вступающий в должность госсекретарь (в его назначении на этот пост почти нет сомнений).

          При этом Помпео отметил, что вовсе не является «ястребом», как это принято считать. «Я знаю не понаслышке, какие болезненные жертвы приносят мужчины и женщины, носящие форму. Так что когда журналисты, большинство из которых никогда со мной не встречалось, вешают на меня или на вас ярлык «ястребов», «сторонников войны» или еще что похуже, я лишь качаю головой. Немногие боятся войны больше, чем те из нас, кто служил», – цитирует главу ЦРУ РИА «Новости».

          Среди «жестких мер», которые Вашингтон намерен применять против России, Помпео назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии».

          «Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления. Однако действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться», – добавил Помпео. А резюмировал так:

          «Война всегда крайнее средство. Я предпочту добиваться реализации задач президента в области внешней политики неустанной дипломатией, а не отправкой молодых людей на войну».

          Разумеется, жесткие высказывания американских политиков в адрес России нужно делить надвое, а то и натрое. Во-первых, приближаются выборы в Конгресс, без оглядки на которые сейчас не открывает рот ни один американский политик. Во-вторых, стоит помнить о старой, грубой, но пока еще актуальной в сфере международной политики поговорке: «На смелого собака лает, а трусливого рвет».

          Тем не менее, нашей стране (в первую очередь экономическому блоку правительства и крупным бизнесменам) следует учитывать, что беспрецедентное давление США на Россию, начавшееся в 2008-м с коротким и невнятным перерывом на обамовскую «перезагрузку», – это, по мнению нового госсекретаря, «мягкая политика». Дальше будет жестче (некоторые варианты вероятных мер США против российской экономики газета ВЗГЛЯД анализировала подробно).

          В то же время, как отмечают большинство экспертов, в данном случае «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Если российская экономика будет, замерев, ждать, что же еще придумают в Вашингтоне, деловая активность в стране затормозится.

          Исходя из этого, необходимо играть на опережение. Например, вывести из доллара максимальное число контрактов, закрыть для американского бизнеса российский рынок, наладить с неподконтрольными США банками возможности связи помимо системы SWIFT и так далее. Да, это вызовет новое резкое падение экономики, но после него неизбежно начнется рост. И скорость этого роста будет зависеть уже от таланта наших монетарных властей, а не от желания американских политиков понравиться своим избирателям.

          Альтернатива – стагнация, перемежаемая резкими падениями на фоне очередного пакета санкций и небольшими отскоками после этих падений.

          Впрочем, жизнь не ограничивается экономикой – как и угрозы Помпео. Фразу про «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии» надо понимать как обещание продолжить политику по созданию проблем на российских границах. Видимо, путем диверсий, потому что грузинская армия в прямое боестолкновение с российскими коллегами уже входила, результат известен. Украина же умудрилась «проиграть войну России» в Крыму без единого выстрела, а в Донбассе – даже без участия российских регулярных войск.

          Угрозы Помпео явно свидетельствуют, что никакие Минские соглашения на Украине работать не будут. А о том, что отношения между Грузией и Абхазией с РЮО выйдут хотя бы на уровень молдавско-приднестровских (не говоря уж о мирном договоре), можно даже не мечтать. Вашингтону мир в этих регионах не нужен, ему нужно «сопротивление». Если США хотят вооружать «смелых молодых людей», значит, такие люди найдутся. Задача российских спецслужб – вовремя их выявить.

          Кстати, раз уж Россия объявлена агрессором, почему бы ей не содействовать «смелым молодым людям», которые готовы противостоять американскому экспансионизму в Южной Америке? После развала СССР системная работа по военной поддержке противников США была прекращена, но как-то несолидно быть «агрессором» только на собственных границах.

          С другой стороны, слова будущего госсекретаря о том, что война – это крайняя мера, а «неустанная дипломатия» – лучший способ решения проблем, можно только приветствовать. С другой позицией на пост госсекретаря лучше не приходить.

          Проблема, однако, в том, что США по-прежнему считают, что правила – это то, что написано для других, а не для американцев. Симптоматично заявление командующего Береговой охраной США адмирала Пола Зукунфта о том, что «Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода – по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся ото льда». 

          Россия готова сделать Севморпуть «по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией» – об этом говорил Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Но мы будем делать это на своих, а не на американских условиях, и руководствоваться при этом международными договорами, а не желанием командующего Береговой охраной США.

          Слова Зукунфта – это ответ тем, кто по-прежнему задает вопрос «Зачем нам Сирия?». Объяснять США, что международное право едино для всех, лучше на примере Дамаска, а не Архангельска.

          Что до откровенных слов Помпео о том, что предыдущая политика США была «мягкой», а Россия ведет себя «агрессивно», они в очередной раз подтверждают, что

          Вашингтон пока не вполне адекватно оценивает собственную роль в международной политике, как и роль России в ней.

          Значит, нужна «неустанная дипломатия» для того, чтоб недоговоренностей, непонимания и неадекватности в мире стало поменьше.


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