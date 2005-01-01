Кандидат в президенты Украины перепутал свою предвыборную программу с гитлеровской

Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Сергей Каплин на ток-шоу услышал от ведущего пункты из политической программы «25 пунктов» Адольфа Гитлера и решил, что это его предвыборная программа.

«Я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые «25 пунктов»). Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам», – написал украинский журналист, ведущий ток-шоу Hate Night Live Юрий Гудименко в своем Facebook.

По его словам, это продолжалось 20 минут, после чего ведущий не выдержал и сообщил, что программу написал не Каплин, а Гитлер и его соратники по НСДАП.

«Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий», – заметил Гудименко.