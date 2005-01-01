Захарову позабавило поведение Макфола во время речи Лаврова в Мюнхене

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, с каким вниманием экс-посол США в Москве Майкл Макфол слушал речь главы МИД Сергея Лаврова «на полях» конференции по безопасности в Мюнхене, где прошел «круглый стол» форума «Примаковские чтения».

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Макфол прослушал выступление Сергея Лаврова «очень внимательно».

«Как говорится, лучше поздно, чем никогда», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в субботу глава МИД России в Мюнхене провел встречу с представителями бизнес-кругов России и Германии, на которой также присутствовал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Кроме того, состоялись встречи Лаврова с президентом Молдавии Игорем Додоном, главой фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером, главами МИД Судана Мухаммадом Ахмедом Ад-Дирдири, Монголии Дамдином Цогтбаатаром, Того Робертом Дюссеем.

Также на субботу у Лаврова запланированы встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно и членом политбюро ЦК КПК и членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры со своими коллегами из Сербии и Армении Александром Вучичем и Зограбом Мнацаканяном.

Накануне Лавров встретился с главами МИД Бельгии Дидье Рейндерсом, Южной Кореи Кан Ген Хва, Хорватии Марией Пейчинович-Бурич, Нидерландов Стефом Блоком, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе, немецким коллегой Хайко Маасом.