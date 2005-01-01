США потребовали от ЕС признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Вашингтон призывает Европейский союз признать Хуана Гуайдо единственным легитимным президентом Венесуэлы, с таким заявлением выступил вице-президент США Майк Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Пенса, США гордятся тем, что стали первой страной мира, признавшей Гуайдо президентом Венесуэлы. «Сегодня уже 52 страны в мире поступили так же. Но настало время всему остальному миру сделать шаг вперед, старый мир должен поддержать ценности свободы в мире новом», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы призываем сегодня Евросоюз сделать этот шаг и признать Гуайдо единственным легитимным президентом Венесуэлы», – добавил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал России время на признание Гуайдо главой Венесуэлы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон своими действиями по отношению к Венесуэле потерял всякий стыд.