Кириенко рассказал о новом назначении экс-главы «Артека»

Бывший глава «Артека» Алексей Каспржак возглавит мастерскую управления «Сенеж», создаваемую в рамках переезда молодежного форума «Территория смыслов» в Подмосковье, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«На территорию Сенежа переносится проект «Территория смыслов» – лагерь на 1 тыс. человек, который очень хорошо себя показал. И задача – создать там круглогодичный центр», – цитирует ТАСС слова Кириенко, сказанные в кулуарах первого полуфинала конкурса «Лидеры России» для регионов Центрального федерального округа.

Ранее форум «Территория смыслов» проходил на Клязьме во Владимирской области.

Он отметил, что директором мастерской управления «Сенеж» назначен Алексей Каспржак. Одновременно он будет заместителем гендиректора АНО «Россия – страна возможностей».

Кириенко сказал, что Каспржак ранее работал в министерстве образования, имеет степень кандидата наук, был заместителем губернатора Тверской области.

«С 2014 года в течение пяти лет он реализовывал крайне важный и успешный проект по кардинальной модернизации «Артека». Те, кто был в «Артеке» раньше, и сейчас понимают, что это кардинально другое, «Артек» стал образовательным детским центром мирового уровня», – сказал Кириенко.

Он добавил, что Каспржак завершает обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».

Ранее в субботу Кириенко говорил, что большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев «Лидеры России» в этом году основаны на реальных ситуациях.