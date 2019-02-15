Импортозамещение в ТЭК поручили победителю конкурса «Лидеры России»

Импортозамещение в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) поручили курировать победителю конкурса «Лидеры России», выходцу из Schlumberger Олегу Жданееву.

Руководителем созданного в начале 2019 года при поддержке Минэнерго и Минпромторга центра компетенций в ТЭК стал победитель конкурса «Лидеры России» Олег Жданеев, передает РБК со ссылкой на федерального чиновника и сотрудника международной нефтесервисной компании Schlumberger.

Центр работает в формате дирекции на базе подведомственного Минэнерго Российского энергетического агентства. Информацию о назначении подтвердил сам Жданеев и рекомендовавший его на эту позицию заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«Мы познакомились с Олегом на конкурсе «Лидеры России», он, как и я, был одним из победителей. Такие мероприятия – логичный способ подбирать и подтягивать компетентных людей на госслужбу. Олег – профессиональный инженер, один из лучших в этой сфере, выбор был очевиден», – пояснил Сорокин.

Ранее он сам был назначен заместителем министра энергетики после беседы с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой тот рекомендовал повысить его за участие в работе над сделкой ОПЕК+.

Замминистра уточнил, что центр будет анализировать потребности отрасли в технологиях и формировать заказ на оборудование, в том числе для замещения попавших под санкции позиций. В штат центра планируется набрать более 10 сотрудников.

«Необходимо скоординировать потребности заказчиков с производителями оборудования, чтобы оценить потенциал российских технологий и добиться их окупаемости за счет достаточного количества заказчиков», – пояснил он. Дирекция по импортозамещению будет взаимодействовать с Минэнерго и сотрудничать с Минпромторгом.

Минпромторг в свою очередь должен обеспечить господдержку проектам и проконтролировать исполнение заказа, говорил ранее первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

Жданеев окончил Томский политехнический университет. После этого он поступил в Международный лазерный центр МГУ, где также успешно прошел обучение. В 2000-х годах он отправился в Европу и с 2003-го по конец 2018 года работал в Schlumberger. За это время он успел поработать инженером на буровой в Северном и Баренцевом морях и завершил карьеру в компании на должности руководителя департамента по производству и разработке нефтегазового оборудования в России и Центральной Азии.

В феврале 2018 года Жданеев и другие победители конкурса «Лидеры России» встретились в Кремле с президентом Владимиром Путиным. На встрече они поспорили о размерах города Абакан, где родился Жданеев, потом он рассказал главе государства о своей карьере во Франции, США и Норвегии, где занимался бурением шельфа. Он также рассказал президенту о разработке нового оборудования и инновационных методах бурения и разведки на шельфе.

Жданеев рассказал, что в 2016 году вернулся в Россию для того, чтобы «стать ближе на шаг к мечте». Путин тогда отмечал, что Schlumberger пытается поглотить одну из отечественных компаний, занимающуюся бурением. Жданеев заверил, что отвечает «непосредственно за производственный блок» и не имеет отношения к переговорам о сделке.

«Я принял предложение перейти на госслужбу, чтобы сделать свой посильный вклад в развитие отрасли, в создание нового оборудования и новых технологий для ТЭК», – так пояснил свое назначение Жданеев.

В октябре прошлого года газета ВЗГЛЯД разговаривала с победителем конкурса «Лидеры России» 2017 года Олегом Жданеевым.

В интервью Жданеев рассказал, что у него есть много коллег-соотечественников, которые, работая в западных компаниях, желают вернуться в Россию. По его словам, проект «Лидеры России» позволяет им реализовать эту идею.

По мнению Жданеева, конкурс «Лидеры России» является возможностью попасть «в экосистему единомышленников – людей, которым не все равно».