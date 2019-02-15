Беглов лишил премий глав районов и членов кабмина Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания с главами администраций 18 районов города объявил о лишении премий глав районов, председателей ряда комитетов Смольного и членов правительства.

Глава города отметил, что от петербуржцев поступает много жалоб на деятельность районных администраций, многие недовольны и работой комитетов, и руководства города в целом. В связи с этим Беглов принял решение о депремировании глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства, сообщается на сайте администрации Петербурга.

По словам Беглова, одной из проблем, мешающих оперативно решать стоящие перед городом задачи, является недостаток полномочий у районных администраций. «Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом. Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления», – сказал губернатор.

По его мнению, дополнительные административные и финансовые ресурсы позволят главам районных администраций оперативно реагировать на запросы жителей, дадут реальный инструмент решения актуальных задач.

Другая проблема, не позволяющая районным властям эффективно работать, заключается в том, что сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями. «Принято решение о создании в каждом районе собственной программы развития на ближайшие два-три года. Она должна быть понятной простым жителям и основываться на их предложениях. Необходимо дать петербуржцам реальную возможность участвовать в жизни своего района, делать его лучше, комфортнее, ставить перед властью конкретные задачи, за выполнение которых потом можно будет спросить», – сказал Беглов, подчеркнув, что готовить такие программы следует «не в кабинетном режиме», а на основе широкого обсуждения их содержания с горожанами.

Губернатор отметил, что предложения в программу необходимо собирать через МФЦ, а также проводить встречи с горожанами. «Все члены правительства будут лично принимать участие в таких встречах, чтобы они не превращались в формальность», – сказал глава города. Район, подготовивший лучшую программу развития, получит из бюджета города дополнительные 100 млн рублей на ее реализацию.

По итогам совещания Беглов принял отставку главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой, главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина и главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова.